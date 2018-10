Otomobil çarpan üniversiteli Şirin, hayatını kaybetti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Şirin Ok (18), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Karabük-Kastamonu yolu 100’üncü Yıl Mahallesi Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Sabri B. (67), idaresindeki 78 BS 130 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şirin Ok’a çarptı. Elinde meyve dolu poşetle yola savrulan Ok, ağır yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Şirin Ok, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelmelerin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

İfadesi alınmak üzere eşi Naciye B. ile birlikte karakola götürülen sürücü Sabri B.,’’Çocuk birden atladı önümüze. Gördüm ben onu 30 metre falan ilerdeyken. Bir de vurduktan sonra gördüm’’ dedi. Eşi Naciye B. ise ‘’Ağır ağır sakin bir şekilde geliyorduk. 70-80 arasında. Önümüze atlayınca vurduk biz artık, kendimizi zaptedemedik’’ diye konuştu. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.