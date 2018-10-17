HABER

Otomobil çarpan üniversiteli Şirin, hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 18:45 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Şirin Ok (18), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Şirin Ok (18), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Karabük-Kastamonu yolu 100’üncü Yıl Mahallesi Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Sabri B. (67), idaresindeki 78 BS 130 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şirin Ok’a çarptı. Elinde meyve dolu poşetle yola savrulan Ok, ağır yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Şirin Ok, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelmelerin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

İfadesi alınmak üzere eşi Naciye B. ile birlikte karakola götürülen sürücü Sabri B.,’’Çocuk birden atladı önümüze. Gördüm ben onu 30 metre falan ilerdeyken. Bir de vurduktan sonra gördüm’’ dedi. Eşi Naciye B. ise ‘’Ağır ağır sakin bir şekilde geliyorduk. 70-80 arasında. Önümüze atlayınca vurduk biz artık, kendimizi zaptedemedik’’ diye konuştu. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERKulak tıkanıklığından kurtulmanın doğal yoluKulak tıkanıklığından kurtulmanın doğal yolu
Kocaeli'de yakılmış kedi bulunduKocaeli'de yakılmış kedi bulundu
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı (5)Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı (5)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı

Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

Dünyanın en ölümcül hayvanları

Dünyanın en ölümcül hayvanları

Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.