Otomobil çarpan yavru karacaya tedavi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde1, 5 aylık karacaya, otomobil çarptı. Yavru karaca tedavisinin ardından hayvanat bahçesine götürülerek, bakıma alındı.

Ulus ile Kastamonu Pınarbaşı arasındaki yolda, henüz 1, 5 aylık olduğu belirlenen yavru karacaya plakası tespit edilemeyen otomobil çarptı. Yaralanan karacayı gören bir vatandaş, hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü aradı. Olay yerine gelen görevliler, yavru karacayı veteriner Tolga Kandıralı'ya götürüldü. Sağ gözünde ve kafasında yaralanmalar tespit edilen karaca, tedavisinin ardından bakımı için Zonguldak Gökçebey'de bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.

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