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Otomobil çarpan zihinsel engelli ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 17:18 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, yolun karşısına geçmek isteyen zihinsel engelli Erol Güner (39), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, yolun karşısına geçmek isteyen zihinsel engelli Erol Güner (39), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu yolu 100’üncü Yıl Mahallesi Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Mustafa A. (19), idaresindeki 78 BY 551 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen zihinsel engelli Erol Güner’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya savrulup karşı şeride düşen Güner, ağır yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Güner’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sürücü Mustafa A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, aynı yerde 2 gün önce de yolun karşısına geçmek isteyen Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Şirin Ok, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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