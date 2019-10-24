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Otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 18:31 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan aracın çarptığı ağaç kökünden söküldü, kazada sürücü yaralandı.Kaza, Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi’nden meydana geldi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan aracın çarptığı ağaç kökünden söküldü, kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi’nden meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 ACV 063 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje ardından bir ağaca çarptı. Takla atarak ters dönerek durabilen araç çarptığı ağacı da kökünden söktü. Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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