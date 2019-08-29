Otomobil, çarptığı otomobilin üzerinde kaldı: 10 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önündeki otomobile çarpıp, üzerine çıktı. Kazada 1'i bebek, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında, Kemerköprü Mahallesi Çatmaca kavşağında meydana geldi. Ali Akdere (43) yönetimindeki 14 DC 732 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Sercan Yücekaya'nın (28) kullandığı 14 FB 535 plakalı otomobile arkadan çarpıp, üzerine çıktı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 aylık Zümra Arslan, Zekiye Tezcan (55), Seyfullah Ayaz Yaman (4), Rümeysa Akdere Arslan (23), Poyraz Miraç Yücekaya (6), Nurten Yaman (29), Durmuş Yaman (68) ile Şerife Akduman (81) yaralandı. İhbarla gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bartın Belediyesi arama- kurtarma ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, 10 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

