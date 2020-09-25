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Otomobil çatıya düştü, sürücü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 23:22 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde yağmur esnasında tepeden aşağıya inerken keskin virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp bir evin çatısına düştü.

Mersin’in Erdemli ilçesinde yağmur esnasında tepeden aşağıya inerken keskin virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp bir evin çatısına düştü. Çatıdan içeri girip askıda kalan otomobilden çıkarılan ve yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre ilginç kaza, ilçeye bağlı Sinap Mahallesi’nde meydana geldi. Yağmur esnasında Osman S. (23) tepeden aşağıya doğru inerken keskin virajda 33 VDK 25 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla aşağıya doğru inen otomobil içerisinde sürücüsüyle birlikte yol kenarındaki boş bir evin çatısından içeriye girdi. Vatandaşlar tarafından askıda kalan otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü kaza yerine gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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