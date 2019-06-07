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Otomobil çaya uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

Erzurum’un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çaya uçtu.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Tortum Şelalesi mevkiine seyahat etmekte olan Emin Turan yönetimindeki 34 AF 3777 plakalı araç, kontrolü kaybedilerek yol kenarındaki çaya uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi hafif sıyrıklarla kurtuldular. Kaza sonrası otomobilde bulunan yaralılar araç suya batmadan kıyıya ulaşmayı başardılar.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Çaydaki araç uzun uğraşlar sonucu kepçe yardımı ile kıyıya çıkartıldı.

Otomobil çaya uçtu

Otomobil çaya uçtu

Otomobil çaya uçtu

Otomobil çaya uçtu

Otomobil çaya uçtu

Otomobil çaya uçtu

Otomobil çaya uçtu

Otomobil çaya uçtu

Otomobil çaya uçtu

Otomobil çaya uçtu

Otomobil çaya uçtu

Otomobil çaya uçtu

Otomobil çaya uçtu

Otomobil çaya uçtu

Otomobil çaya uçtu
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