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Otomobil, cezaevi nakil aracına çarptı: 4'ü asker 5 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 18:26 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı iddia edilen otomobil, cezaevi nakil aracına çarptı.

Otomobil, cezaevi nakil aracına çarptı: 4'ü asker 5 kişi yaralandı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı iddia edilen otomobil, cezaevi nakil aracına çarptı. Kazada, 4'ü asker, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Kocahasanlı Mahallesi'nde D400 Karayolu üzerinde meydana geldi.
Kocahasanlı merkez ışıklarında, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan 31 FM 764 plakalı otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüsü, Silifke'den Erdemli'ye giden 23 DIK 44 plakalı cezaevi ring aracına çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan cezaevi ring aracı, yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtan çıkarılan 3 er, 1 astsubay ve aracın sivil şoförü olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil, cezaevi nakil aracına çarptı: 4'ü asker 5 kişi yaralandıOtomobil, cezaevi nakil aracına çarptı: 4'ü asker 5 kişi yaralandıOtomobil, cezaevi nakil aracına çarptı: 4'ü asker 5 kişi yaralandıOtomobil, cezaevi nakil aracına çarptı: 4'ü asker 5 kişi yaralandı

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