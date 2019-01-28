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Otomobil çığdan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 22:49 | Son Güncelleme

Hakkari-Van karayoluna düşen çığ saniye saniye görüntülenirken, bir otomobil ise çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu.Karla karışık yağmurla birlikte şimdiye kadar 30’a yakın çığın düştüğü Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca karayolunda çığ tehlikesi devam ediyor.

Otomobil çığdan son anda kurtuldu

Hakkari-Van karayoluna düşen çığ saniye saniye görüntülenirken, bir otomobil ise çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Karla karışık yağmurla birlikte şimdiye kadar 30’a yakın çığın düştüğü Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca karayolunda çığ tehlikesi devam ediyor. Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, kent merkezinden 11 kilometre mesafede bulunan 1. Tünel mevkiinde çalışırken üzerilerine doğru çığ gelmeye başladı. İş makinelerinin arasında kalan ve içinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobil ise çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Çığın inişi ve o esnada yaşanan korku ile panik, iş makinelerinin operatörleri Serkan ve Resul Değirmenci tarafından saniye saniye görüntülendi.

Otomobil çığdan son anda kurtuldu

Otomobil çığdan son anda kurtuldu

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