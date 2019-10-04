HABER

Otomobil çocuğa böyle çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı.

Otomobil çocuğa böyle çarptı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, Onikişubat Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AD 929 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Zuhal N.Y.’ye (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kız çocuğu havada takla attıktan sonra yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra yaralı çocuk hastaneye kaldırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen küçük kızın tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Bu yola önlem alınmazsa yolu trafiğe kapatacağız"
Öte yandan, trafik kazasının meydana geldiği yolda her zaman kaza olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, önlemlerin artırılmasını istedi.
Önlem alınmaması halinde yolu trafiğe kapatacaklarını söyleyen Karacaoğlan Mahalle Muhtarı Durdu Karapalta, “Burada bir hafta içinde iki trafik kazası oldu. Biz yetkililerden burası için hız kesici veya kasis gibi bir talebimiz var. Bu konuşmalarımızı dikkate almazlarsa bir hafta içinde bu yolu biz vatandaşlarla kapatacağız” dedi.
Mevlana Mahalle Muhtarı Cuma Yalçın ise, "Yetkililerden rica ediyoruz. Burada vatandaşlar ve iş yerleri sahipleri ciddi mağduriyet içindeler. Karacaoğlan ve Mevlana mahallesinin ortak noktası olan bu yol için kasis, üst geçit veya başka bir önlem alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Otomobil çocuğa böyle çarptı

Otomobil çocuğa böyle çarptı

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay olduKemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay oldu
Gaziantep'te uyuşturucuya 5 tutuklamaGaziantep'te uyuşturucuya 5 tutuklama
Çeşme açıklarında 111 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandıÇeşme açıklarında 111 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.