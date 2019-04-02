HABER

Otomobil, çöken duvarın altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:17 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, park halindeki otomobilin üzerine bir evin duvarı yıkıldı.

Otomobil, çöken duvarın altında kaldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, park halindeki otomobilin üzerine bir evin duvarı yıkıldı.
Olay, öğleden sonra Camikebir Mahallesinde meydana geldi, Pastane işletmeciliği yapan Hüseyin Kumurbay, 31 H 5343 plakalı otomobilini park edip iş yerine gitti. Bir süre sonra sokakta kimsenin yaşamadığı kerpiç evin duvarı, son günlerdeki yağışlara dayanamayarak Kumurbay'ın otomobilinin üzerine yıkıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla sokaktan kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI

Otomobil, çöken duvarın altında kaldıOtomobil, çöken duvarın altında kaldıOtomobil, çöken duvarın altında kaldıOtomobil, çöken duvarın altında kaldı

PARTNERYaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...Yaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...
Etkinlik Sektörünün Oscarları yarın görkemli bir törenle açıklanacakEtkinlik Sektörünün Oscarları yarın görkemli bir törenle açıklanacak
ABD Büyükelçisi Jeniffer L. Davies Edirne’deABD Büyükelçisi Jeniffer L. Davies Edirne’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

10 kişiye özel tur! Ünlü fotoğrafçılar ve bloggerlar her detayı fotoğrafladılar

10 kişiye özel tur! Her detayı fotoğrafladılar

Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Kartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.