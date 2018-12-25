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OTOMOBİL ÇÖP KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI:  2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 00:06 | Son Güncelleme

Kadıköy'de sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)
Kadıköy'de sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza D-100 Karayolu Göztepe mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 VU 1204 plakalı aotomobil seyir halindeki 34 KZ 0196 plakalı çöp toplama kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.
Hurdaya dönen araçta bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Göztepe Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yapan araç
-Ambulanstaki yaralı
-Kaza yapan aracın kaldırılması
-Yaralıların ambulanslarla taşınması
-Genel ve detay görüntüler

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