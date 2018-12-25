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Otomobil çöp kamyonuna arkadan çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 00:09 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Otomobil çöp kamyonuna arkadan çarptı: 2 yaralı

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'de sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza D-100 Karayolu Göztepe mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 VU 1204 plakalı otomobil seyir halindeki 34 KZ 0196 plakalı çöp toplama kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.
Hurdaya dönen araçta bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Göztepe Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Otomobil çöp kamyonuna arkadan çarptı: 2 yaralıOtomobil çöp kamyonuna arkadan çarptı: 2 yaralıOtomobil çöp kamyonuna arkadan çarptı: 2 yaralıOtomobil çöp kamyonuna arkadan çarptı: 2 yaralı

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