Otomobil çöp kamyonuna çarptı, temizlik görevlisi yaralandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) KARAMAN'DA sürücü kursuna ait otomobil, önünde ilerleyen çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada 1 temizlik görevlisi yaralandı.
Kaza Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim Şenuysal'ın(28) kullandığı, sürücü kursuna ait 70 BC 580 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Erhan Tüfenk'in(36) kullandığı 70 AG 689 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada kamyonun arkasında bulunan temizlik görevlisi Mustafa Ertuğrul(39) yaralandı. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı temizlik görevlisi tedavi altına alındı. Sürücü kursuna ait otomobilde, sürücü adayı olmadığı bilirilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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