HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil çukura düştü, faciadan dönüldü

Otomobil çukura düştü, faciadan dönüldü

16.01.2021 15:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de, seyir halindeki otomobil yol çalışmasının yapıldığı çukura düştü.

Başakşehir’de, seyir halindeki otomobil yol çalışmasının yapıldığı çukura düştü. Faciadan dönülen kazada, kimse yaralanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Başakşehir Başak Mahallesi Atilla Altıkat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol Kayaşehir’den Başakşehir istikametine seyir halinde olan Opel marka 34 VT 0828 plakalı otomobil, bakım onarım çalışmasının yapıldığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, kafa üstü yol çalışmasının yapıldığı çukura düştü. Sürücü ilk şokun ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Faciadan dönülen kazadan sürücü yara almadan kurtuldu. Araç çekici yardımıyla bulunduğu çukurdan çıkartıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Yer: İzmir! Operasyonda ele geçirildiYer: İzmir! Operasyonda ele geçirildi
Bordo bereli nasıl olunur? Kadın - erkek bordo bereli olma şartları ve yoluBordo bereli nasıl olunur? Kadın - erkek bordo bereli olma şartları ve yolu

En Çok Okunan Haberler

Gidişat çok kötü: Fiyatlar yüzde 200 artabilir

Gidişat çok kötü: Fiyatlar yüzde 200 artabilir

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Büyük şok! Hesabındaki paralar buhar oldu

Büyük şok! Hesabındaki paralar buhar oldu

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Kadir Şeker hakkında flaş karar! Dava yeniden görülecek

Kadir Şeker hakkında flaş karar! Dava yeniden görülecek

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri duyurdu: PKK'dan kaçıp teslim oldu

Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

Yer: İzmir! Operasyonda 3 aylık yavru aslan ele geçirildi

Yer: İzmir! Operasyonda ele geçirildi

1,5 yaşındaki kızıyla eşinin üzerine kaynar su döktü, serbest bırakıldı

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaza yatırım 27 milyar lirayı buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaza yatırım 27 milyar lirayı buldu

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye geliyor

Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.