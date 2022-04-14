Otomobil değil sanki uçak! 2200 beygir güç üretiyor ama isteyen herkes alamayacak

Elektrikli otomobil dünyasında rekabet kızıştı. Bu rekabet yeni modelleri getirirken, belki farkında değilsiniz ama yeni markaları da doğurdu. Bu markalara bir örnek olarak sıklıkla Hırvatistan merkezli elektrikli spor otomobil üreticisi olan Rimac gösterildi. Ancak ilk ziyaretçileriyle buluşan New York Uluslararası Otomobil Fuarı'na bir prototipini getiren Deus Automobiles de bu markalardan biri olarak sayılmaya başlandı.

ADI: DEUS VAYANNE! 2200 BEYGİR GÜÇ, 2000 NM TORK...

Avusturya merkezli bir şirket olan 2020 doğumlu Deus Automobiles, New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Deus Vayanne adlı hiper otomobil prototipini görücüye çıkardı. Prototip, adeta "otomobil değil sanki uçak" dedirtti. Çünkü 2200 beygir güç ve 2,000 Nm tork üretebildiği açıklandı.

Teknik özelliklerini sitesinde paylaşan firmaya göre, otomobilin 0-100 km/s hızlanması 1.99 saniyenin altında. Maksimum hızı ise 400 km/s olarak belirlenmiş. 500 km menzile sahip olduğu bilgisi verilen otomobilin toplam ağırlığı ise 1810 kg.

AMA ÖNCE ÜRETİM

Deus Vayanne'in ilk teslimatlarının 2025'te başlaması bekleniyor. Eğer Italdesign ve Williams Advanced Engineering iş birliği ile oluşturulan projede her şey yolunda giderse hiper otomobilin 2025'te sokaklarda gezmesi kuvvetle muhtemel.

99 ADET ÜRETİLECEK

Deus'un otomobilin üretimi için yalnızca 99 adetlik bir planlama yaptığı kaydediliyor. Yani diğer bir deyişle üretimi 99 adetle sınırlandırılacağı için dileyen herkes Deus Vayanne isimli hiper otomobile sahip olamayacak. Peki ileride planlar değişirse bu karar da değişir mi? Onu zamanla göreceğiz.

