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  4. Otomobil dengesini kaybeden motosikleti altına alıp metrelerce sürükledi

Otomobil dengesini kaybeden motosikleti altına alıp metrelerce sürükledi

25.12.2020 21:37 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Milli Egemenlik Bulvarı D400 karayolunda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine giden 07 NE 804 plakalı motosiklet sürücüsü Mesut Mercan, Gazipaşa Anadolu Lisesi istikametine kavşakta dönmek üzere olan 07 UJ 513 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolünü kaybederek yola savrulan motosiklete, arkadan gelen Hasan Can idaresindeki 07 UL 558 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin altına aldığı motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 20 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ağır yaralanan ve olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mesut Mercan (24), önce Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne, buradan da Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza anı saniye saniye çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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