HABER

Otomobil denize düştü, 2 kişiyi balıkçılar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 10:09 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, limanda manevra yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, denize düştü.

Otomobil denize düştü, 2 kişiyi balıkçılar kurtardı

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Amasra ilçesinde, limanda manevra yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, denize düştü. Araçtaki 2 kişiyi balıkçılar, suya attıkları can simitleriyle kıyıya çekerek, kurtardı.
Amasra Büyük Liman'da, dün gece, manevra yapan Okan Arslan yönetimindeki 74 DE 434 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, denize düştü. Limandaki balıkçılar, araçta sürücü ile 1 kişinin daha olduğunu görerek, harekete geçti. Suya can simitleri atan balıkçılar, sürücü Okan Arslan ile yanındaki Cansu Aras'ı limana çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ikiliyi ambulansla hastaneye götürdü. Arslan ve Aras'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Suya gömülen otomobil ise Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıç timi tarafından halatlar bağlanarak, çekiciyle denizden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil denize düştü, 2 kişiyi balıkçılar kurtardıOtomobil denize düştü, 2 kişiyi balıkçılar kurtardıOtomobil denize düştü, 2 kişiyi balıkçılar kurtardıOtomobil denize düştü, 2 kişiyi balıkçılar kurtardı

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Kemer'de iş yeri alev alev yandıKemer'de iş yeri alev alev yandı
Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltıKayseri'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Doktorun isteği şoke etti

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Gece avlandığı için görüntülenmesi çok zor! Türkiye'de görüntülendi

Böylesi ilk kez oldu! Arabanın önünden yavaş ve sakince geçti

Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.