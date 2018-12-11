HABER

Otomobil denize düştü, 2 kişiyi balıkçılar kurtardı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 12:28 | Son Güncelleme

ARACIN DÜŞME ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA  Bartın'ın Amasra ilçesindeki limanda, manevra yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, denize düşme anı, balıkçı teknesinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Otomobil denize düştü, 2 kişiyi balıkçılar kurtardı (2)

ARACIN DÜŞME ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA
Bartın'ın Amasra ilçesindeki limanda, manevra yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, denize düşme anı, balıkçı teknesinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin suya düştüğü ve çevredekilerin denize doğru koştuğu anlar yer aldı.
Öte yandan otomobilin direkt suya düşmesi nedeniyle sürücünün, limanın bittiği yeri görmediği sanıldı. Otomobil sürücüsü Okan Arslan ile yanındaki Cansu Aras'ın balıkçılar tarafından kurtarılma anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobil denize düştü, 2 kişiyi balıkçılar kurtardı (2)Otomobil denize düştü, 2 kişiyi balıkçılar kurtardı (2)Otomobil denize düştü, 2 kişiyi balıkçılar kurtardı (2)Otomobil denize düştü, 2 kişiyi balıkçılar kurtardı (2)

Şaşırmaya hazır mısınız? İşte dünyanın en ilginç seks geleneği...Şaşırmaya hazır mısınız? İşte dünyanın en ilginç seks geleneği...
Polisin şehit olduğu kazaya neden olan sürücünün kadın arkadaşı: Ne kadar içtik bilmiyorumPolisin şehit olduğu kazaya neden olan sürücünün kadın arkadaşı: Ne kadar içtik bilmiyorum
Silahlı kavgada yaralanan restoran sahibi, hastanede öldüSilahlı kavgada yaralanan restoran sahibi, hastanede öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Meclis lokantasındaki fiyatlar sosyal medyayı salladı! Çorba 1, kavurmalı pilav 6 TL...

Meclis lokantasındaki fiyatlar sosyal medyayı salladı! Çorba 1, kavurmalı pilav 6 TL...

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Ödül alan Pınar Altuğ eleştirilere sert çıktı

Ödül alan Pınar Altuğ eleştirilere sert çıktı

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da trafo patladı! Kepenkleri elektrikli olan esnaf dükkanını açamadı

Aydın'da trafo patladı! Kepenkleri elektrikli olan esnaf dükkanını açamadı

Burada 7 yıldır plastik poşet kullanımı yasak!

Burada 7 yıldır plastik poşet kullanımı yasak!

Zıpkınla avladı, şaşkına döndü! 'İlk defa denk geldim, nadir görülür'

Zıpkınla avladı, şaşkına döndü! Nadir görülüyordu...

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Doktorun isteği şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.