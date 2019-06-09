Otomobil, dere yatağına uçtu: Anne- baba öldü, kızları ağır yaralı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprü korkuluklarına çarpıp, dere yatağına uçtu. Kazada, sürücü Oğuz Asan (33) ve eşi Ayşe Asan (30) öldü, 4 yaşındaki kızları Zeynep ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yozgat-Ankara karayolunun 17'nci kilometresinde Başıbüyüklü köyü yakınlarında meydana geldi. Bayram tatilini geçirdikleri Erzincan'dan Ankara'ya dönmek için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu Oğuz Asan (33) yönetimindeki 34 FD 9713 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Demirci köprüsünün korkuluklarına çarptı. Korkulukları parçalayan otomobil, yaklaşık 8 metre yükseklikten kuru dere yatağına uçtu. Kazada, otomobilde sıkışan sürücüsü Oğuz Asan (33) ve eşi Ayşe Asan (30) öldü, 4 yaşındaki kızları Zeynep ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Zeynep Asan, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden güçlükle çıkarılan Oğuz ve Ayşe Asan çiftinin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.