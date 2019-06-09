HABER

Otomobil, dere yatağına uçtu: Anne- baba öldü, kızları ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

YOZGAT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprü korkuluklarına çarpıp, dere yatağına uçtu.

Otomobil, dere yatağına uçtu: Anne- baba öldü, kızları ağır yaralı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprü korkuluklarına çarpıp, dere yatağına uçtu. Kazada, sürücü Oğuz Asan (33) ve eşi Ayşe Asan (30) öldü, 4 yaşındaki kızları Zeynep ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Yozgat-Ankara karayolunun 17'nci kilometresinde Başıbüyüklü köyü yakınlarında meydana geldi. Bayram tatilini geçirdikleri Erzincan'dan Ankara'ya dönmek için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu Oğuz Asan (33) yönetimindeki 34 FD 9713 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Demirci köprüsünün korkuluklarına çarptı. Korkulukları parçalayan otomobil, yaklaşık 8 metre yükseklikten kuru dere yatağına uçtu. Kazada, otomobilde sıkışan sürücüsü Oğuz Asan (33) ve eşi Ayşe Asan (30) öldü, 4 yaşındaki kızları Zeynep ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Zeynep Asan, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden güçlükle çıkarılan Oğuz ve Ayşe Asan çiftinin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Otomobil, dere yatağına uçtu: Anne- baba öldü, kızları ağır yaralıOtomobil, dere yatağına uçtu: Anne- baba öldü, kızları ağır yaralıOtomobil, dere yatağına uçtu: Anne- baba öldü, kızları ağır yaralıOtomobil, dere yatağına uçtu: Anne- baba öldü, kızları ağır yaralı

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandıKavgada bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı
Afyonkarahisar’da 3,5 büyüklüğünde depremAfyonkarahisar’da 3,5 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.