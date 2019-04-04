HABER

Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Solhan ilçesi ile Muş arasında otomobilin dereye yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.Kaza, Bingöl-Muş karayolunda meydana geldi.

Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü

Bingöl’ün Solhan ilçesi ile Muş arasında otomobilin dereye yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Bingöl-Muş karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Solhan ilçesinden Muş istikametine seyir halinde olan Hüseyin K. idaresindeki 34 BLJ 950 plakalı otomobil, General Çeşmesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.Kaza nedeniyle bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü

Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Havalimanında yakalanan FETÖ’nün ilçe sorumlusu adliyeye sevk edildiHavalimanında yakalanan FETÖ’nün ilçe sorumlusu adliyeye sevk edildi
Fabrikaya karton getiren TIR’dan mülteciler çıktıFabrikaya karton getiren TIR’dan mülteciler çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti

Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.