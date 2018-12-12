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Otomobil dereye düştü, sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 14:53 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesinde, kontrolden çıkarak dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil dereye düştü, sürücü yaralandı

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesinde, kontrolden çıkarak dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Viranşehir-Diyarbakır karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Viranşehir yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 35 FK 657plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dereye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Dereye devrilen otomobil ise çekiciyle sudan çıkarıldı.
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Otomobil dereye düştü, sürücü yaralandıOtomobil dereye düştü, sürücü yaralandıOtomobil dereye düştü, sürücü yaralandı

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