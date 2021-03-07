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Otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

07.03.2021 21:00 | Son Güncelleme:
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Adana’da kontrolden çıkan otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi civarında, ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı 06 LT 469 plakalı otomobilinin direksiyonun hakimiyetini kaybetti.

Adana’da kontrolden çıkan otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi civarında, ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı 06 LT 469 plakalı otomobilinin direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan dereye düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri araç içerisinde bulunan yaralı sürücüyü çıkarttı. Ardından sağlık ekiplerince yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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