Otomobil dereye uçtu, sürücü ağır yaralandı

Arzu ERBAŞ - RİZE (DHA) RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde konrolünden çıkıp dereye uçan ve ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Ahmet Eskivar'ın (70), ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dikkaya köyünde mevkiinde meydana geldi. Köy yolunda Ahmet Eskivar (70) yönetimindeki plakası bilinmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 100 metrelik uçurumdan takla atıp, dereye düştü. Sürücü Eskivar, dere yatağına düşen ve ters dönen otomobilde sıkıştı. Kazayı fark eden vatandaşların yardımlarıyla araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

