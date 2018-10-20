HABER

Otomobil dereye uçtu; sürücünün burnu bile kanamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 09:22 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Tuncer Çelik (62) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Tuncer Çelik (62) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, saat 06.00 sıralarında Yalı Mahallesi 1814 Sokak'ta meydana geldi. Bostanlı'dan Nergis yönüne giden Tuncer Çelik idaresindeki 35 KE 3349 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bostanlı Deresi'ne düştü. Kazadan yara almadan kurtulan Çelik kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik'in herhangi bir yara almadığı belirlendi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

PARTNERCIA, Ağrı Dağı’nda! Böyle arıyorlarCIA, Ağrı Dağı’nda! Böyle arıyorlar
Tekstil atölyesi sabaha karşı kül oldu Tekstil atölyesi sabaha karşı kül oldu
Dolandırıcıların lüks yaşamı görüntülendiDolandırıcıların lüks yaşamı görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

Van Gölü'nde görsel şölen başladı

Van Gölü'nde görsel şölen başladı

Tekstil atölyesi sabaha karşı kül oldu

Tekstil atölyesi sabaha karşı kül oldu

O çocuklar Türkiye'ye getirildi

O çocuklar Türkiye'ye getirildi

Sivas’ta şehir efsanesi gerçek çıktı!

Sivas’ta şehir efsanesi gerçek çıktı!

300 metre yükseklikte yürekleri ağza getiren tatbikat

300 metre yükseklikte yürekleri ağza getiren tatbikat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.