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Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 16:36 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 yaralandı.Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Bahçeköy’de meydana geldi.

Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 yaralandı.
Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Bahçeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Habip Şahin (21) yönetimindeki 25 EG 716 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprüden aşağı dereye yuvarlandı. Kazada sürücü Habip Şahin ile araç içerisinde bulunan İzzet Şahin yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Sürücü Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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