Otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Serdar B. idaresindeki 27 L 6594 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, sürücüyle birlikte yanında bulunan Mustafa Ç., Mahsun S. ve Serfiraz Ş. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Çelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



PARTNER Bu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı