Otomobil devrildi: 4 yaralı

Ramazan ÇETİN / ACIPAYAM (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atıp orta refüje çarparak ters döndü. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Denizli-Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Antalya istikametine giden Cemal Ocaklı yönetimindeki 15 BA 193 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp orta refüje çarparak ters döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu ambulans, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 yaralıyı sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların tamamının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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