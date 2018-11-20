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Otomobil devrildi: Aynı aileden 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 10:10 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki çift ve 6 çocuğu yaralandı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki çift ve 6 çocuğu yaralandı. Kaza, dün gece Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki Karakeçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ali Ket yönetimindeki 35 ZBN 52 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen otomobilde sürücü ve yanında bulunan eşi ile 6 çocuğu yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan sürücü Mehmet Ali Ket'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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