HABER
  4. Otomobil direğe çarptı, 1 ağır yaralı

Otomobil direğe çarptı, 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.Kaza, Bolvadin çevre yolu yeni sanayi sitesi servis yolunda meydana geldi.

Otomobil direğe çarptı, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Bolvadin çevre yolu yeni sanayi sitesi servis yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yeni sanayi sitesi istikametinden ilçeye seyir halinde bulunan Mustafa Bayramer yönetimindeki 61 AN 535 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp direğe çarparak şarampole yuvarlandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü Mustafa Bayramer ağır yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ilk olarak Bolvadin Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Buradan yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Mustafa Bayramer Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Otomobil direğe çarptı, 1 ağır yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Göller Bölgesi'nde kış ortasında su kuşu sayımıGöller Bölgesi'nde kış ortasında su kuşu sayımı
Burdur'da kaçak avcılara iki haftada 176 bin lira cezaBurdur'da kaçak avcılara iki haftada 176 bin lira ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balkondan girip öldürmüştü! Deniz toprağa verildi, katil zanlısı tutuklandı

Balkondan girip öldürmüştü! Deniz toprağa verildi, katil zanlısı tutuklandı

Bankayı soymaya girdi, "paraları bir türlü bulamadım" dedi

Bankayı soymaya girdi, "paraları bir türlü bulamadım" dedi

Son dakika! İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu!

İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu

AVM'deki bot hırsızı polis çıktı

AVM'deki bot hırsızı polis çıktı

Beşiktaş'taki tehlikeli yolculuk

Tek tekerle tehlikeli yolculuk

Kayıp ihbarı yapılan kadın evinde öldürülmüş olarak bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.