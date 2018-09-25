Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki Zehra Arat (63) hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Denizli-Muğla Karayolu Efeler Mevkii'nde meydana geldi. Tavas yönüne seyir halinde olan Durmuş Arat (32) yönetimindeki 48 DZ 240 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Durmuş Arat, eşi Berna Arat (24) ve çocukları 4 yaşındaki Buğlem Arat, 6 aylık bebek Poyraz Arat ile Zehra Arat yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Zehra Arat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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