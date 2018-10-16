Otomobil direğe çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Ödemiş yönüne giden Mustafa Acar (21) yönetimindeki 35 P 1362 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Acar ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ceren Yeniceli (15) ve Dilber Bultan (18) yaralanırken, Gökhan Burultay (19) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Dilber Bultan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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