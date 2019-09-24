HABER

Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 21:13 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil elektrik direğine çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.Kaza Özdilek köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi.

Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil elektrik direğine çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza Özdilek köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. Alanyurttan İnegöl’e seyir halinde olan Mustafa Y. yönetimindeki 16 Y 9076 plakalı otomobil, Köprülü kavşak katılım yoluna dönüş yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybetti. Hızlı olan otomobil yolun solunda bulunan aydınlatma direğine çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Amina H. yaralandı. İki yaralı olay yerinden geçen özel bir araçla inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ön tarafı hurdaya dönen otomobil ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklamaJandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
İzmir'de 'Yok artık' dedirten görüntü İzmir'de 'Yok artık' dedirten görüntü 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

İşte Beşiktaş'ın ilk başkan adayı!

İşte Beşiktaş'ın ilk başkan adayı!

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.