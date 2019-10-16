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Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 20:52 | Son Güncelleme

Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Necati Bakıcı (59) yönetimindeki 28 DF 539 plakalı otomobil, eski Erzincan kara yolu ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki eşi Hatice Bakıcı (59) araç içinde sıkıştı.

Suşehri Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sivas'taki bir hastaneye sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
hastane Sivas Suşehri

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