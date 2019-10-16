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Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 21:00 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 karayolu Eski Erzincan yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 karayolu Eski Erzincan yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. N.B. yönetimindeki 28 DF 539 plakalı otomobil, D-100 karayolu Eski Erzincan yol ayrımı yakınında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Plaka Tanıma Sisteminin (PTS) direğine çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle, Sürücü N.B ve eşi H.B araç içerisine sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Suşehri Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevrede bulunan vatandaşlar ve arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan yaralılar, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Sivas’a sevk edildi.

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