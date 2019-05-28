HABER

Otomobil direğe çarptı: 3’ü çocuk 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 11:35 | Son Güncelleme

Denizli’de kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı.

Otomobil direğe çarptı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Denizli’de kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Sarıkaya (42) yönetimindeki 20 YF 810 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sorucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Sarıkaya’yı sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada, sürücü Sarıkaya’nın yanında bulunan Kudret Sarıkaya (40), Zeynep Su Sarıkaya (9), Fatma Sena Sarıkaya (6) ve Yavuz Selim Sarıkaya (12) da yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla tedavi edilmek üzere Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Otomobil direğe çarptı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Otomobil direğe çarptı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Otomobil direğe çarptı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Güney Afrika’da otobanda katliam: 9 ölü, 20 yaralıGüney Afrika’da otobanda katliam: 9 ölü, 20 yaralı
Ecrin’le ilgili diğer ceset parçalarının aranması havadan görüntülendiEcrin’le ilgili diğer ceset parçalarının aranması havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.