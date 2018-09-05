Otomobil, direğe çarptı: 4 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, kontrolden çıkıp reklam direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Ekinci'nin (64) direksiyon kontrolünü kaybettiği yönetimindeki 02 AL 817 plakalı otomobil, yol kenarındaki reklam direğine çarptı. Kazada, sürücü Ekinci ile yanındaki Fatma (49) ve Hüseyin Ekinci (8) ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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