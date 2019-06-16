HABER

Otomobil, direğe çarptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 16:50 | Son Güncelleme

MALATYA'da, midibüsün çarptığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, direğe çarptı.

Otomobil, direğe çarptı: 6 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, midibüsün çarptığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, direğe çarptı. Kazada, otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, kent merkezindeki Mişmiş Park kavşağında meydana geldi. İnönü Üniversitesi yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 FY 885 plakalı midibüs, Keziban Şekerci yönetimindeki 44 HU 265 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şekerci'nin kontrolünden çıkan otomobil, direğe çarparak durdu. Kazada sürücü Keziban Şekerci ile aracındaki Kübra, Elif, Mehmet Ali ve Mevlüde Şekerci ile Derya Deniz Gürbüz yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil, direğe çarptı: 6 yaralıOtomobil, direğe çarptı: 6 yaralı

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
Tüpü çakmakla kontrol etmeye çalışınca ev alevler içinde kaldıTüpü çakmakla kontrol etmeye çalışınca ev alevler içinde kaldı
Kamışlı'daki tarlalarda yangın, Türkiye'de önlemKamışlı'daki tarlalarda yangın, Türkiye'de önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.