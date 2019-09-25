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Otomobil direğe çarptı, alev aldı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 11:16 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direğe çarpan otomobil alev aldı, kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Kurtuluş Mahallesi organize sanayi bölgesi yolunda meydana geldi.

Otomobil direğe çarptı, alev aldı: 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direğe çarpan otomobil alev aldı, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kurtuluş Mahallesi organize sanayi bölgesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Ertemiz yönetimindeki 55 ES 112 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası araç birden alevler içinde kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Araçta çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına alarak söndürdü.

Otomobil direğe çarptı, alev aldı: 1 yaralı

Otomobil direğe çarptı, alev aldı: 1 yaralı

Otomobil direğe çarptı, alev aldı: 1 yaralı

Otomobil direğe çarptı, alev aldı: 1 yaralı

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