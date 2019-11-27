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Otomobil direğe çarptı, anne baba yaralandı, çocukları hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 10:17 | Son Güncelleme

Elazığ’da yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı.

Elazığ’da yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı. Kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, anne ve babası ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Merkez Doğukent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulsamet Kılınç, idaresindeki 23 P 1579 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yağış nedeniyle zeminin ıslak olmasından dolayı kaybetti. Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 10 yaşındaki Mehdi Can Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü baba ile araçta bulunan annesi ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısının olay yerini incelemesinin ardından hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni ise Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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