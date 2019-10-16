HABER

Otomobil direğe çarptı, sürücü ve eşi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 21:49 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpan otomobilin sürücü Necati Bakıcı (58) ile eşi Hatice Bakıcı (58) ağır yaralandı.

Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpan otomobilin sürücü Necati Bakıcı (58) ile eşi Hatice Bakıcı (58) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu eski Erzincan yolu yakınlarında meydana geldi. Necati Bakıcı yönetimindeki 28 DF 539 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Plaka Tanıma Sistemi direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle, sürücü ve eşi Hatice Bakıcı araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar, çevrede bulunan vatandaşlar ve Suşehri Belediyesi ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu ağır olan Bakıcı çifti ambulansla Sivas'a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın! Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın!
Firari asker, hırsızlıktan tutuklandıFirari asker, hırsızlıktan tutuklandı
Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandıSamsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.