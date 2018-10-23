Otomobil domuz sürüsüne çarptı

Aziz GÜVENER/TARAKLI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu 3 domuz telef oldu.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında, Taraklı-Geyve Karayolu'nun Taraklk Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Göynük yönüne seyir halinde olan otomobil, ormanlık alandan yola çıkan yaklaşık 20 domuzun bulunduğu sürüye çarptı. Kazada, çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan 3 domuz telef olurken, sürücü yara almadı.

Olay yerine gelen polis yolda domuz ölülerinin bulunduğu şeridi trafiğe kapattı. 3 domuzun ölüsü yol kenarına taşındı. Ön tarafı paramparça olan araç ise çekiciyle bulunduğu yerden alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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