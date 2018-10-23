HABER

Otomobil domuz sürüsüne çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 21:20 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu 3 domuz telef oldu.  Kaza, gece saat 02.00 sıralarında, Taraklı-Geyve Karayolu'nun Taraklk Mezarlık mevkiinde meydana geldi.

Otomobil domuz sürüsüne çarptı

Aziz GÜVENER/TARAKLI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu 3 domuz telef oldu.
Kaza, gece saat 02.00 sıralarında, Taraklı-Geyve Karayolu'nun Taraklk Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Göynük yönüne seyir halinde olan otomobil, ormanlık alandan yola çıkan yaklaşık 20 domuzun bulunduğu sürüye çarptı. Kazada, çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan 3 domuz telef olurken, sürücü yara almadı.
Olay yerine gelen polis yolda domuz ölülerinin bulunduğu şeridi trafiğe kapattı. 3 domuzun ölüsü yol kenarına taşındı. Ön tarafı paramparça olan araç ise çekiciyle bulunduğu yerden alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil domuz sürüsüne çarptıOtomobil domuz sürüsüne çarptı

PARTNERKayalığa ev inşa etti! 40 yıldır doğayla iç içe yaşıyor!Kayalığa ev inşa etti! 40 yıldır doğayla iç içe yaşıyor!
Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü: 5 gözaltıJandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü: 5 gözaltı
İsveç'ten gelen PKK yöneticisi Diyarbakır'da MİT operasyonuyla yakalandıİsveç'ten gelen PKK yöneticisi Diyarbakır'da MİT operasyonuyla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da iğrenç haber! Karısını pazarlarken yakalandı

Samsun'da iğrenç haber! Karısını pazarlarken yakalandı

Lisede korkunç olay! Arkadaşlarının havaya atıp tutamadığı Efe ağır yaralandı

Lisede korkunç olay! Arkadaşlarının havaya atıp tutamadığı Efe ağır yaralandı

Konya'da kanlı infaz! Cinayet için ABD'den Türkiye'ye geldi

Konya'da kanlı infaz! Cinayet için ABD'den Türkiye'ye geldi

Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler

Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler

Yeğenini öldürdü! Sebebi şoke etti

Yeğenini öldürdü! Sebebi şoke etti

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.