Otomobil Düden Çayı'na uçtu, sürücü boğuldu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, galerici Mustafa Altıntaş'ın(40) kullandığı otomobil, virajı alamayarak Düden Çayı'na düştü. Kazada yaşamını kaybeden Altıntaş'ın cenazesi sudan kurtarma halatıyla çıkarılabildi. Kaza, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Altıntaş, 07 ADA 504 plakalı otomobiliyle geldiği Düden Çayı üzerindeki köprüde virajı alamadı. Otomobil, Düden Çayı'na düştü. Kısa sürede suya gömülen otomobili gören vatanadaşlar, polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 SAATTE ÇIKARILDI Farları açık olan otomobilin yeri kısa sürede belirlendi. Ancak itfaiye ekipleri, suyun debisinin yüksek olması nedeniyle araca ulaşmakta güçlük çekti. Otomobilin üzerine çıkan itfaiye erleri, camı kırarak, Altıntaş'ın cansız bedenine ulaştı. Altıntaş'ın cenazesi kurtarma halatına bağlanarak sudan çıkarılabildi. Otomobilde başka birinin olma ihtimaline karşı ekipler suda arama yaptı. Otomobil, yaklaşık 3 saat sonunda vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Mustafa Altıntaş'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

