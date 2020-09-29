Otomobil dükkana dalıp merdivenlerde asılı kaldı

Afyonkarahisar’da gece geç saatlerde acemi sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımları aşıp bir iş yerine girip merdivenlerde asılı kaldı. İş yerinin kapalı olması olası bir faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesinde meydana geldi. Gece geç saatlerde döner kavşaktan döndüğü sırada hızını alamayan 16 BU 557 plakalı Ford Fiesta marka araç sürücüsü önce yol kenarındaki kaldırımı aştı daha sonrada bir iş yerine daldı. Akıllara durgunluk veren kazada iş yerinin kapalı olması olası bir faciayı önlerken, otomobilin iş yerinin camından içeri girip merdivenlerde asılı kaldığı anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

“Allahtan dükkan kapalıydı yoksa kimse sağ kalmazdı”

Kaza sonrası işyerinde maddi hasar meydana gelirken yaşananları işyeri sahibi Ahmet Dönerkaya anlattı. Dönerkaya, “Gece 01:00-01:30 sularında bir acemi şoför arkadaşımız hızını alamıyor virajdan kaldırımı aşarak dükkana giriyor. Masa, sandalye, dolap, fırın ne varsa altına almış Allahtan gece geç saatlerde dükkan kapalı müşteri olmadığı için bir şey olmadı. Allahtan kapalıydı yoksa kimse sağ kalmazdı Allah korusun. Gerçekten enteresan en az 30-4- santim kaldırım, araçta binek araç ama nasıl yaptılarsa yaptılar kaldırım üstünden atlayıp işyerine giriş yapmışlar” diye konuştu.

