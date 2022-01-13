Otomobil dünyasını şaşırtan iddia! Audi e-tron'un ismi mi değişiyor?

Audi e-tron, Audi'nin elektrikli otomobili olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Audi e-tron hakkında oldukça dikkat çekici yeni biri iddia var. Bu iddiaya göre, yakın bir gelecekte otomobilin isminin değiştiğini görebiliriz.

AUDI E-TRON'UN ADINI DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Automobilwoche'nin raporundaki o iddiaya göre; Audi e-tron'un adı değiştirilecek. Otomobilin adı Audi Q8 e-tron olacak.

Rapor ayrıca, yakında çıkacak olan Audi Q8 e-tron'da menzili artırmak için yeni bir pil paketi olacağını da öne sürüyor.

HALEFİNİ DUYURMUŞTU

Bu rapor, Audi'nin mevcut e-tron'un elektrikli halefi olan Audi Q8 e-tron için 2026 planını duyurmasından birkaç ay sonra geldi.

Rapordan anlaşılan o ki mevcut Audi e-tron ismini, menzilini, gücünü ve tasarımını değiştiren bir makyaj alacak ve yeni elektrikli serinin başlangıcı daha erken bir tarihte gerçekleştirilecek.

Yeni nesil Q8 e-tron için ise yaklaşık dört yıl daha beklemek gerekebilir.

Ancak hiçbir iddia, Audi tarafından resmi olarak onaylanmış değil.

Bunu hatırlatmakta büyük fayda var.



