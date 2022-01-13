HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Otomobil dünyasını şaşırtan iddia! Audi e-tron'un ismi mi değişiyor?

Otomobil dünyasını şaşırtan iddia! Audi e-tron'un ismi mi değişiyor?

13.01.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli otomobil Audi e-tron için yenilenme süreci yakında başlayabilir. Yeni bir raporda yer alan iddiaya göreyse, Audi e-tron'un ismi değişecek. Peki Audi e-tron'un yeni ismi ne olacak? İşte iddialarda yer alan Audi e-tron'un yeni ismi...

Otomobil dünyasını şaşırtan iddia! Audi e-tron'un ismi mi değişiyor?

Audi e-tron, Audi'nin elektrikli otomobili olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Audi e-tron hakkında oldukça dikkat çekici yeni biri iddia var. Bu iddiaya göre, yakın bir gelecekte otomobilin isminin değiştiğini görebiliriz.

AUDI E-TRON'UN ADINI DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Automobilwoche'nin raporundaki o iddiaya göre; Audi e-tron'un adı değiştirilecek. Otomobilin adı Audi Q8 e-tron olacak.

Volkswagen'nin satışları çip kıtlığı nedeniyle yüzde 14 düştüVolkswagen'nin satışları çip kıtlığı nedeniyle yüzde 14 düştü

Rapor ayrıca, yakında çıkacak olan Audi Q8 e-tron'da menzili artırmak için yeni bir pil paketi olacağını da öne sürüyor.

Audi-1

HALEFİNİ DUYURMUŞTU

Bu rapor, Audi'nin mevcut e-tron'un elektrikli halefi olan Audi Q8 e-tron için 2026 planını duyurmasından birkaç ay sonra geldi.

Rapordan anlaşılan o ki mevcut Audi e-tron ismini, menzilini, gücünü ve tasarımını değiştiren bir makyaj alacak ve yeni elektrikli serinin başlangıcı daha erken bir tarihte gerçekleştirilecek.

Yeni nesil Q8 e-tron için ise yaklaşık dört yıl daha beklemek gerekebilir.

Ancak hiçbir iddia, Audi tarafından resmi olarak onaylanmış değil.

Bunu hatırlatmakta büyük fayda var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...
Koronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilirKoronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilir
1500 beygirlik 9 otomobilini geri çağırdı! İşte nedeni...1500 beygirlik 9 otomobilini geri çağırdı! İşte nedeni...
Anahtar Kelimeler:
Audi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.