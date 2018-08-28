Otomobil, durağa çarpıp şarampole devrildi: 1'i bebek 4 yaralı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolcu durağına çarparak, şarampole devrildi. Kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Sağlık görevlisi, ambulansta müdahalede bulunduğu bebeği kucağından indirmedi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Çermik yolunda meydana geldi. Ergani'den Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine giden sürücüsünün ismi öğrenilenemeyen 63 K 5703 plakalı otomobilin lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolcu durağına çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, araçtan çıkardıkları yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık görevlisi, ambulansta müdahalede bulunduğu bebeği kucağından indirmedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
AK Parti ve MHP'den flaş 'idam' kararı! Anlaştılar
Manisa'da heyecanlandıran keşif
Erdoğan, hamile kadını yol kenarında görünce aracına aldı
Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Süleyman Soylu'ya: Komşuluk ilişkimiz var, bu açıklamalar çok talihsiz
Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar
Erkekler anne sütünün peşine düştü, bebekler aç kaldı
Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar
Pistlerin en fit koşucusuydu, şimdiki haline kimse inanamıyor!
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum