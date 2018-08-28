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Otomobil, durağa çarpıp şarampole devrildi: 1'i bebek 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 12:19 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolcu durağına çarparak, şarampole devrildi.

Otomobil, durağa çarpıp şarampole devrildi: 1'i bebek 4 yaralı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolcu durağına çarparak, şarampole devrildi. Kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Sağlık görevlisi, ambulansta müdahalede bulunduğu bebeği kucağından indirmedi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Çermik yolunda meydana geldi. Ergani'den Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine giden sürücüsünün ismi öğrenilenemeyen 63 K 5703 plakalı otomobilin lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolcu durağına çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, araçtan çıkardıkları yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık görevlisi, ambulansta müdahalede bulunduğu bebeği kucağından indirmedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil, durağa çarpıp şarampole devrildi: 1'i bebek 4 yaralıOtomobil, durağa çarpıp şarampole devrildi: 1'i bebek 4 yaralıOtomobil, durağa çarpıp şarampole devrildi: 1'i bebek 4 yaralıOtomobil, durağa çarpıp şarampole devrildi: 1'i bebek 4 yaralı

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