Otomobil duvara çarptı: 1 ölü

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA) - AMASYA'nın Taşova ilçesinde kontrolden çıkıp su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü İsmet Kök (80), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Taşova Karabük köyü mevkiinde meydana geldi. Almanya'dan emekli olan İsmail Kök, Amasya'dan Taşova istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yabancı plakalı otomobil, kontrolden çıkarak su kanalını çevreleyen beton duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kök'ün cenazesi hastane morguna götürülürken kazada hurdaya dönen otomobil vinçle yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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