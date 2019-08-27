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Otomobil duvara çarptı: 4 öğretmen yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

ANKARA'da, özel okulda çalışan öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, lisenin duvarına çarptı.

Otomobil duvara çarptı: 4 öğretmen yaralı

İrfan ÖZŞEKER- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, özel okulda çalışan öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, lisenin duvarına çarptı. Kazada 4 öğretmen yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, İncek Şehit Savcı Selim Kiraz Bulvarı'nda meydana geldi. Özel okulda görev yapan 4 kadın öğretmenin içinde olduğu, G.B. yönetimindeki 06 GPB plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu ve Fen Lisesi'nin duvarına çarptı. Kazada sürücü G.B. ile 3 öğretmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce araç içinde sıkışan sürücü G.B. ile ön koltukta oturan arkadaşını bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, 4 öğretmeni ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Öğretmenler, tedaviye alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Otomobil duvara çarptı: 4 öğretmen yaralıOtomobil duvara çarptı: 4 öğretmen yaralıOtomobil duvara çarptı: 4 öğretmen yaralı

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