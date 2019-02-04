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OTOMOBİL DUVARA ÇARPTI: 4 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 09:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, tünel girişinde duvara çarpan otomobilde bulunan 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ta, tünel girişinde duvara çarpan otomobilde bulunan 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün egece saat 23.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Cüneyt Kıyak (23) yönetimindeki 34 NF 0578 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Sapça Tüneli girişinde duvara çarptı. Kazada, sürücü Cüneyt Kıyak ile araçta bulunan Tugay Çavdar (23), Tuncay Çavdar (16) ve Türkan Arslan yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulansa sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tugay ve kardeşi Tuncay Çavdar'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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